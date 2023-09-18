В своем подразделении Андрей состоял на должности водителя

В Краснопартизанском районе простились с погибшим на СВО добровольцем. Об этом сообщает администрация Краснопартизанского района. Сегодня, 18 сентября, в Краснопартизанском районе простились с Андреем Карноваровым, уроженцем поселка Горный, погибшим в ходе СВО.

В 2013 году Андрей Николаевич был призван на срочную службу в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. С 2016 по 2018 год проходил службу по контракту. В феврале 2023 года добровольно заключил контракт на участие в СВО на территории Украины.

- Для жителей поселка Горный Андрей останется в памяти как общительный парень, активный участник культурно-массовых мероприятий, талантливый исполнитель. Скорбим вместе с родными и близкими нашего земляка. Вечная память Герою!, - высказались местные чиновники.