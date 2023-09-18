В Саратове кадеты почтили память Героя Советского Союза В.В. Талалихина

фото: мэрия Саратова

Память о Герое Советского Союза В.В. Талалихине почтили кадеты в Саратове. Об этом сообщается на сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

Кадеты школы возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза В.В.Талалихина в торжественной обстановке, а также почтили память минутой молчания.

Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения Героя. В ходе церемонии к присутствующим обратился директор школы В.В.Богданов, вынесено Знамя Победы и Знамя кадетской школы, совершен торжественный марш под бой барабанов взвода барабанщиков кадетской школы.