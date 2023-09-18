В Алгае Саратовской области отметили 50-летний юбилей района

фото: телеграм-канал Мининформ Z 64

50-летний юбилей района отметили жители в Алгае Саратовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МинИнформ64 Z.

Мероприятия прошли в районном парке отдыха. В рамках праздника состоялись финал проекта «Под небом единым» и V фестиваль «Алгайское степное мясо».

Жители Александров Гая могли принять участие в конкурсе по приготовлению шашлыка, выпить знаменитого местного чая, посетить фотовыставки «Люблю по району гулять…», декоративно-прикладного искусства, а также экспозицию голубей.

Кроме этого, действовали площадки с флористикой, национальными кухнями, среди которых было представлено 6 видов: русская, казахская, татарская, чеченская, корейская, молдавская и казачья.

В завершение мероприятия были награждены труженики района, золотые юбиляры семейной жизни, а также состоялось вручение свидетельств о занесении на Доску Почета.