Фото: В Ершовском районе в ДТП с грузовиками пострадал мужчина

В Ершовском районе в ДТП с грузовиками пострадал мужчина. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла примерно в 16:20 на трассе Энгельс-Озинки. Рядом с поворотом на Ершов столкнулись два грузовика - самосвал Scania и автомобиль-бетономешалка.

54-летний пассажир спецтранспорта получил травмы. Инспекторам ДПС предстоит выяснить, кто нарушил правила.

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