Фото: Архив КП

В Саратовской области из-за ОРВИ закрыли на карантин 8 школ и 2 детсада. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования Саратовской области.

Школы закрыли в Саратове, Духовницком, Екатериновском, Пугачевском, Самойловском и Федоровском районах, а также в поселке Михайловский. Садики не работают в Самойловском районе.

Кроме того, на карантин ушли две отдельные группы в саратовском детском саду N122 и 225 классов в 63 школах в 15 районах, ЗАТО Светлый и Саратове.

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