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НовостиОбщество18 сентября 2023 13:16

Сегодня поздравления с днем рождения получает ветеран ВОВ из Саратова

Ветеран Великой Отечественной Войны из Саратова получает сегодня поздравления с днем рождения
Дина Иванова
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ветеран Великой Отечественной Войны из Саратова получает сегодня поздравления с днем рождения. Об этом сообщается на сайте администрации муниципального образования «Город Саратов».

Елизавета Петровна Наумова проживает в Заводском районе. В 1941 году она была эвакуирована в Саратов из Москвы. Женщина всю свою жизнь трудилась на Саратовском подшипниковом заводе сборщицей.

В день рождения ветерана приехала поздравить заместитель главы администрации Заводского района по социальной сфере Ольга Темирбулатова. Она вручила женщине цветы и подарок, а также обратилась со словами поздравления, пожелав крепкого здоровья и долголетия.