Угон, разбой, грабеж: рецидивиста из Саратова осудили на 14 лет колонии. Об этом сообщает прокуратура по Саратовской области.

По данным ведомства, 35-летний ранее судимый житель Саратова в октябре 2019 года вместе с сообщниками напал на мужчину и угнали его автомобиль, после чего добравшись до гаража в Ленинском, похитили имущество на общую сумму в 500 тысяч рублей.

Спустя два года, в июле 2021 подсудимый, вместе с неизвестными сообщниками ограбили автомобиль Kia Optima, принадлежащий сотруднику одной из саратовских организаций. В машине находилось 17 миллионов рублей, принадлежащие компании, и 3,8 миллиона рублей личных денег пострадавшей женщины. Все деньги похитить не удалось, женщина смогла отстоять еще некую сумму денег. Обвиняемый был осужден по трем статьям - угон, грабеж и разбой, и суммарно получил 14 лет колонии строгого режима, год и шесть месяцев ограничения свободы и штраф в миллион рублей.