фото: СУ СКР по Саратовской области

Директор турбазы под Саратовом выплатит 4-летнему мальчику 100 тысяч за моральный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что 2 января 2022 года на территории базы отдыха, расположенной в селе Усовка Воскресенского района, 5-летнему мальчику во время подъема на канатной дороге оборвавшийся трос ударил по лицу.

Директор организации, которая предоставляла услуги потерпевшему, совершил ряд нарушений правила техники безопасности на тюбинг-трассе. Суд приговорил 44-летнего директора к обязательным работам и выплате мальчику 100 тысяч рублей морального вреда.