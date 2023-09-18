фото: пресс-служба минстроя и ЖКХ

Градсовет области одобрил Концепцию развития Набережной Саратова . Об этом сообщает Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области.

Сегодня, 18 сентября, на заседании Градостроительного совета в Правительстве Саратовской области обсудили концепцию развития территории Саратова в границах улицы Н.Г.Чернышевского, Бабушкина взвоза, границей Волгоградского водохранилища и улицы Большой Садовой.

- Концепцией предлагается упорядочить функциональное зонирование территории, раскрыть потенциал объектов культурного наследия, предусмотреть создание на территории новых объектов досуга и отдыха для детей и взрослых, объектов туристической направленности – создание современного рекреационного пространства, включающего размещение конгресс-холла, аквапарка, парка аттракционов, многофункционального детского развлекательного центра, гостиничного комплекса, новых общественных пространств, парков, современного причала для маломерных судов, — рассказал Павел Мигачев.

Концепция развития территории послужит основой для внесения изменений в Генеральный план Саратова, Правила землепользования и застройки города, проект планировки территории, ограниченной улицами Заводской, Чернышевского Н.Г., Бабушкина Взвоза и берегом Волгоградского водохранилища в Волжском, Октябрьском, Заводском районах Саратова с проектом межевания в его составе, и позволит применить на данной территории механизм комплексного развития территорий.

На Градсовете озвучили поступившие от архитекторов и общественности предложения и замечания по концепции.