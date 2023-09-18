«ЭнергосбыТ Плюс» запустил акцию «Осенний марафон»

В Саратовском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» стартовала акция для клиентов-физических лиц «Осенний марафон». Участники, которые погасят накопившуюся задолженность за горячее водоснабжение и отопление до 31 октября текущего года, получат в подарок не только списание пени, но и войдут в число претендентов на призовой кэшбэк. Пени, просуженные по решению суда, не подлежат списанию. Чтобы принять участие в акции, необходимо погасить просуженные пени, а также судебные расходы (госпошлину).

Акция проходит во всех городах присутствия Саратовского филиала: Саратове, Энгельсе и Балакове. Среди участников будет разыграно 100 призов: 30 по 1000 рублей и 70 по 500 рублей. Суммы будут зачислены на лицевые счета победителей, которых выберут с помощью генератора случайных чисел в присутствии специальной комиссии.

Подробнее об акции можно узнать:

- на официальном сайте https://saratov.esplus.ru/promo/

- по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32,

- в офисах обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ Плюс».

Погасить долги и внести платеж без комиссии можно онлайн:

• в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+»;

• на сайте https://saratov.esplus.ru/в личном кабинете и разделе «Онлайн-сервисы»;

• в банкоматах АО «Почта Банк»;

• в личном кабинете ГИС ЖКХ.

Кроме того, клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут оплачивать коммунальные услуги с помощью системы быстрых (СБП) платежей. Функция доступна для физических лиц на сайте компании и в мобильном приложении.

Обращаем внимание, что средства, поступившие от жителей за потребление энергоресурсов, идут на текущие ремонты и реконструкции сетей для надежного и качественного теплоснабжения жителей в зимний период.