Фото: Архив КП

В Саратове за продажу поддельного спирта женщина отработает 120 часов. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, 31-летняя горожанка продавала разбавленный водой технический спирт в квартире на улице Горького. Нарушительницу поймали в июле, когда она продала спиртное незнакомому мужчине.

По результатам экспертизы, в жидкости содержались метанол и сивушное масло – превышение допустимого процента опасно для здоровья.

В суде женщину признали виновной и приговорили к 120 часам обязательных работ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.