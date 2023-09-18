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НовостиОбщество18 сентября 2023 11:43

В Саратове за продажу поддельного спирта женщина отработает 120 часов

Саратовчанка продавала в квартире разбавленный водой технический спирт – нарушительницу поймали
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове за продажу поддельного спирта женщина отработает 120 часов. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в региональной прокуратуре.

По информации ведомства, 31-летняя горожанка продавала разбавленный водой технический спирт в квартире на улице Горького. Нарушительницу поймали в июле, когда она продала спиртное незнакомому мужчине.

По результатам экспертизы, в жидкости содержались метанол и сивушное масло – превышение допустимого процента опасно для здоровья.

В суде женщину признали виновной и приговорили к 120 часам обязательных работ.

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