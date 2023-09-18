Фото: Архив КП

В Саратове мужчина поймал с поличным соседа-грабителя. Об этом сообщает городское управление МВД.

Злоумышленник затеял грабеж 26-летнего соседа – пробрался в комнату, пока тот спал и перенес к себе два мобильных телефона, наушники, дрель, триммер, часы и деньги. На этом горожанин не остановился и вернулся за микроволновкой и шуруповертом. Проснувшийся хозяин поймал грабителя с поличным и вызвал страж порядка.

Свою вину подозреваемый признал, по его словам, проходя мимо, он заметил приоткрытую дверь и решился на преступление.

Против грабителя завели уголовное дело. Как выяснилось, мужчина и раньше имел проблемы с законом.

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