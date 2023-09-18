Фото: В Балаково 53-летний велосипедист попал под колеса Chevrolet
В Балаково 53-летний велосипедист попал под колеса Chevrolet. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло примерно в 11:20 на улице 30 лет Победы. Недалеко от спортивной школы автомобиль Chevrolet, которым управлял 58-летний мужчина, сбил 53-летнего велосипедиста.
В результате аварии, пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали в медицинское учреждение.
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