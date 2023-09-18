Фото: Архив КП

С начала года в Саратовской области в авариях погибли пять детей. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За период с января по август инспекторы зарегистрировали 190 дорожных аварий с участием несовершеннолетних. Из них 63 происшествия по вине детей.

Среди пятерых погибших двое – по неосторожности. Ранения получили 219 несовершеннолетних.

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