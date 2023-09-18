Фото: Архив КП

В Саратовской области школьники будут под присмотром «родительских патрулей». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

С сегодняшнего дня в регионе началась Всероссийская неделя безопасности дорожного движения, которая продлится до 22 сентября.

Инспекторы посетят школы и спортивные секции, проведут с ребятами беседу о правилах, а также устроят на эту тему конкурсы и флешмобы.

Утром и после занятий за безопасностью школьников на дорогах будут следить «родительские патрули». Для младшеклассников организуют пешеходную экскурсию, где им покажут безопасные маршруты от школы до дома.

Для учащихся старших классов с 19 сентября по 15 октября проведут Всероссийскую онлайн-олимпиаду «Безопасные дороги». 20 сентября в школах состоится «Единый день безопасности дорожного движения», где дети получат знания о правилах дорожного движения.

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