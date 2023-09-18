Фото: Архив КП
На неделе в Саратове закроют три переезда на ремонт. Об этом сообщила компания «Приволжская железная дорога».
Переезд на Сокурском тракте между станциями «Трофимовский-2» и «Зоринский» закроют:
-21 сентября с 13:40 до 15:45;
-22 сентября с 14:05 до 16:10.
Объезд возможен по проспекту Строителей, улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Переезд между станциями «Трофимовский-1» и «Жасминная» на улице Песчано-Уметская будет закрыт:
–21 сентября с 13:40 до 15:40;
–21 сентября с 22:50 до 0:50 23 сентября.
Объехать можно через поселки Жасминный и Соколовый.
Также закроют переезд на дороге между станциями «Курдюм» и «Липовский» с 8:00 20 сентября до 8:00 21 сентября. Перекрытый участок водители смогут объехать через поселок Ильиновка, трассу Тамбов-Саратов, а также СКАД.
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