фото: Молодежный Балаково

В Вольске девушка напала на декоративного оленя. Об этом стало известно из социальных сетей. В городском сообществе «Молодежный Балаково» 16 сентября появилось видео, на котором запечатлели девушку, которая занимается порчей декоративной фигуры оленя.

—У студии красоты «Счастливый день» в соседнем Вольске на Революционной, 54 совершено покушение на декоративного оленя. Вот откуда это в людях? — интересуются авторы поста. Девушка несколько раз ударяет металлическим столбиком по фигуре оленя, после чего покидает место вандализма.

Молодёжный Балаково