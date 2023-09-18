Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 8:35

В Вольске девушка напала на декоративного оленя

Кадры порчи декоративной фигуры оленя попали на камеры видеонаблюдения
Евгений Бадиков
фото: Молодежный Балаково

фото: Молодежный Балаково

В Вольске девушка напала на декоративного оленя. Об этом стало известно из социальных сетей. В городском сообществе «Молодежный Балаково» 16 сентября появилось видео, на котором запечатлели девушку, которая занимается порчей декоративной фигуры оленя.

—У студии красоты «Счастливый день» в соседнем Вольске на Революционной, 54 совершено покушение на декоративного оленя. Вот откуда это в людях? — интересуются авторы поста. Девушка несколько раз ударяет металлическим столбиком по фигуре оленя, после чего покидает место вандализма.

Молодёжный Балаково