Фото: Архив КП

Парковка обошлась жителю Пугачева в 130 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратился 40-летний владелец автомобиля «Киа Селтос». По его словам, 37-летней горожанке не понравилось, как припаркована иномарка. Разъяренная женщина бросила в машину стул, тем самым разбила лобовое стекло и повредила капот. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей.

Горожанка призналась в содеянном, с нее взяли обязательство о явке.

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