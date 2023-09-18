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Саратовская область заняла 10 место в рейтинге регионов-приверженцев ЗОЖ. Исследование опубликовано порталом «РИА Новости».

По итогам 2022 года Саратовская область вошла в первую десятку рейтинга регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. Лидерами рейтинга по приверженности населения здоровому образу жизни уже не первый год подряд становятся регионы юга России. Три первых строчки занимают Чечня, Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. Худшие результаты — у Магаданской области, Камчатского края и Еврейской автономной области.

Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Генпрокуратуры и Минспорта России. Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих здоровый образ жизни населения. При расчетах учтены доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление спиртного и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда.