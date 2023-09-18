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Объем инвестиций в крупные предприятия Саратовской области вырос на 33 процента. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики Саратовской области.

Предприятия обрабатывающих производств Саратовской области существенно увеличили инвестиции в основной капитал в 2023 году. Объем капиталовложений в действующих ценах по итогам первого полугодия превысил 11,2 млрд рублей, составив 160 процентов к аналогичному периоду 2022 года.

Согласно уточненным данным, общий объем инвестиций крупных и средних промышленных предприятий региона, взаимодействующих с минпромэнерго, за этот же период достиг почти 29 млрд, или 133 процента к прошлому году.

Лидером по объему инвестиций является производство химических веществ и химических продуктов. Капиталовложения в отрасль выросли более чем в 2 раза, кроме того, рост инвестиций в 3,6 раза демонстрирует производство неметаллической минеральной продукции. Сопоставимая динамика в производстве одежды – рост в 3,5 раза, электрооборудования – в 3,4 раза. В производстве электроники и оптики инвестиции выросли в 1,5 раза.