Фото: Архив КП

В Балашове молодой водитель Skoda Octavia протаранил припаркованную «Ладу». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло примерно в 5:00 рядом с ТЦ «Айсберг». Автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находился 21-летний водитель, врезался в припаркованную «четырнадцатую».

Водитель отечественного авто получил травмы. На место аварии прибыли медики скорой помощи, пострадавшему была оказана необходимая помощь, от госпитализации он отказался.

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