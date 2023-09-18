Фото: Архив КП
В Балашове молодой водитель Skoda Octavia протаранил припаркованную «Ладу». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло примерно в 5:00 рядом с ТЦ «Айсберг». Автомобиль Skoda Octavia, за рулем которого находился 21-летний водитель, врезался в припаркованную «четырнадцатую».
Водитель отечественного авто получил травмы. На место аварии прибыли медики скорой помощи, пострадавшему была оказана необходимая помощь, от госпитализации он отказался.
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