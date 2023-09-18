Лучшим спектаклем «Театрального Прихоперья» названа постановка Донецкого РАМТа

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Балашове подведены итоги VII Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье». Творческие коллективы из разных регионов России оценивались по девяти номинациям. Работы судило профессиональное жюри.

В итоге в номинация «Лучший актерский ансамбль» победу одержал Самарский молодежный драматический театр «Мастерская» со спектаклем «Прощание в июне» Александра Вампилова.

В номинации «Лучший спектакль» Приз Губернатора Саратовской области получил Донецкий РАМТ- театр для всей семьи города Макеевка за спектакль «Левша» Николая Лескова.

Специальный приз фестиваля «Театральное Прихопёрье» достался Арзамасскому театру драмы.