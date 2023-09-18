Фото: Архив КП
В Ленинском районе Саратова мужчина разбился насмерть при падении с 9-го этажа. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщают экстренные службы.
По предварительным данным, трагедия произошла в одной из многоэтажек на улице Одесская. На место происшествия приехали врачи, пострадавший был мертв.
Обстоятельства выясняются.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.