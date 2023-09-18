Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова мужчина разбился насмерть при падении с 9-го этажа. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщают экстренные службы.

По предварительным данным, трагедия произошла в одной из многоэтажек на улице Одесская. На место происшествия приехали врачи, пострадавший был мертв.

Обстоятельства выясняются.

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