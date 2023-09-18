На пепелище под Саратовом нашли останки человека

Тело незнакомца нашли местные жители при уборке последствий пожара

Сотрудники регионального следственного комитета начали проверку по факту смерти мужчины в Вольском районе. Об этом сообщила пресс-служба главка.

По предварительным данным, вчера, 17 сентября, местные жители при уборке последствий пожара, произошедшего 17 сентября на улице Солопова поселка Сенной Вольского района, обнаружили останки неизвестного мужчины. Они обратились в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия. Предстоит судебно-медицинское исследование.