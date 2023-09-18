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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 6:55

На пепелище под Саратовом нашли останки человека

В Вольском районе в доме сгорел неизвестный мужчина
Елена Маркелова
Тело незнакомца нашли местные жители при уборке последствий пожара

Тело незнакомца нашли местные жители при уборке последствий пожара

Сотрудники регионального следственного комитета начали проверку по факту смерти мужчины в Вольском районе. Об этом сообщила пресс-служба главка.

По предварительным данным, вчера, 17 сентября, местные жители при уборке последствий пожара, произошедшего 17 сентября на улице Солопова поселка Сенной Вольского района, обнаружили останки неизвестного мужчины. Они обратились в полицию.

Следователи осмотрели место происшествия. Предстоит судебно-медицинское исследование.