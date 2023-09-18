Фото: В Калининском районе нашли сбежавшего с места ДТП 71-летнего водителя

В Калининском районе нашли сбежавшего с места ДТП 71-летнего водителя. Об этом сообщает отдел пропаганды региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась днем 17 сентября в селе Казачка. На улице Молодежная пожилой водитель «пятнадцатой» сбил 70-летнего мотоциклиста и скрылся с места происшествия. Нарушитель уехал, а пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Автомобилист был объявлен в розыск и через некоторое время его нашли. На сегодняшний день идет проверка.

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