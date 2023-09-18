Фото: архив КП

В Балашове на светофоре у старого кладбища «Нива» протаранила «Гранту». Об этом сегодня сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла минувшей ночью, в 23:40, на улице Орджоникидзе. В районе старого кладбища 40-летний мужчина на автомобиле «Лада Гранта» остановился на красный сигнал светофора. В этот момент сзади в него въехала «Нива», за рулем которой был 45-летний водитель.

От удара «Гранту» отбросило в столб. С травмами госпитализировали водителя «Нивы».

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