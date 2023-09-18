Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 6:29

В Энгельсе девушка поверила в «выигранный телефон» и лишилась 17 тысяч рублей

Доверчивая 19-летняя покровчанка осталась без 17 тысяч рублей
Евгений Бадиков
Юной девушке написал неизвестный с сообщением о выигрыше телефона.

Юной девушке написал неизвестный с сообщением о выигрыше телефона.

В Энгельсе девушка поверила в «выигранный телефон» и лишилась 17 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Энгельса. По словам девушки, в социальных сетях неизвестные написали ей о выигрыше сотового телефона и предложили оплатить доставку выигранного смартфона. Доверчивая девушка согласилась, оплатила 2790 рублей, после чего получила сообщение, что произошла ошибка, и необходимо доплатить еще.

Горожанка совершила еще два перевода на сумму 14 400 рублей, и только потом поняла, что ее обманули.