Вячеслав Володин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Володин поздравил Вавиловский университет с 110-летием.

— Поздравляю вас со 110-летием Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии, который носит имя ученого с мировой известностью, академика Николая Ивановича Вавилова, преподававшего здесь в начале 20 века.

Один из старейших вузов страны и Поволжья, Вавиловский университет обладает огромным потенциалом для развития, продолжения лучших традиций отечественной научной школы.

Благодаря профессионализму и ответственному отношению профессорско-преподавательского коллектива, внедрению современных методов обучения университет добивается высоких результатов. Готовит квалифицированных специалистов по различным направлениям.

Желаю дальнейших успехов на благо страны и всего самого доброго, — опубликован текст поздравления.