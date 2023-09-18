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НовостиОбщество18 сентября 2023 6:02

Вячеслав Володин поздравил Вавиловский университет с 110-летием

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с годовщиной основания крупный саратовский ВУЗ
Евгений Бадиков
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Володин поздравил Вавиловский университет с 110-летием.

— Поздравляю вас со 110-летием Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии, который носит имя ученого с мировой известностью, академика Николая Ивановича Вавилова, преподававшего здесь в начале 20 века.

Один из старейших вузов страны и Поволжья, Вавиловский университет обладает огромным потенциалом для развития, продолжения лучших традиций отечественной научной школы.

Благодаря профессионализму и ответственному отношению профессорско-преподавательского коллектива, внедрению современных методов обучения университет добивается высоких результатов. Готовит квалифицированных специалистов по различным направлениям.

Желаю дальнейших успехов на благо страны и всего самого доброго, — опубликован текст поздравления.