фото: пресс-служба ПФК "Сокол" Саратов

Саратовский «Сокол» не смог одержать победу на выезде в Новороссийске. Информация размещена в официальной группе ПФК «Сокол» Саратов в социальной сети «ВКонтакте».

Вчера, 17 сентября, на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоялся матч 10-го тура Первой лиги между «Черноморцем» и «Соколом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:3. В составе саратовского клуба голами отметились Владислав Морозов и Михаил Мальцев.

После 11 туров «Сокол» занимает 4 место в турнирной таблице.