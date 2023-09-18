Фото: Архив КП
Бибизайнаб и Светозар:на прошлой неделе в Саратовской области родились 210 детей. Об этом сообщает управление по делам ЗАГС Саратовской области.
В отделах ЗАГС Саратова, Энгельса и Балакова за минувшую неделю зарегистрировали рождение 100 мальчиков и 110 девочек. Кроме того, на свет появились две двойни девочек.
В отчетах чиновников фигурируют такие редкие имена, как Бибизайнаб, Светозар, Гордей, Октай, Агата, Луиза, Лейла и Александрина.
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