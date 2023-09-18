фото: Пресс-служба Губернатора Саратовской области.

С начала года в Саратовской области расселили более 900 жителей аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе совещания по реализации программы по расселению аварийных домов, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил, что на данный момент заключены контракты по 2410 помещениям, переселены 908 человек. В регионе программа проводится в два этапа: по первому нужно расселить 7,5 тысяч человек до конца этого года, по второму – 5,5 тысяч до конца 2024-го.

Губернатор поручил уделить особое внимание строящимся объектам в Ершове, Балашове, Саратове, Балакове, Степном. Все дома должны быть готовы до конца года.

По второму этапу программы муниципалитеты продолжают приобретение квартир и выкуп жилых помещений. Все средства в районы поступили, стоит задача закончить работу уже в сентябре.

Расселение ведется несколькими способами - выплата компенсаций по среднерыночной цене, приобретение квартир у застройщиков и строительство домов по заказу муниципалитета.

— Программу нужно исполнить до конца года, не допустив срывов. В декабре все дома должны быть сданы, это прямая ответственность глав районов. Параллельно с этим нужно заниматься вторым этапом. Предстоит много сложных процессов, поэтому необходимо как можно быстрее законтрактовать все помещения, — отметил Роман Бусаргин.