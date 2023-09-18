Фото: В Саратовском микрорайоне СХИ построят детскую ледовую арену

В Саратовском микрорайоне СХИ построят детскую ледовую арену. Об этом сообщает региональное правительство.

С просьбой о строительстве к губернатору Роману Бусаргину обратилась администрация Кировского района. Чиновники попросили построить арену во дворе между улицами Жуковского и Осипова, рядом с лицеем № 24. На сегодняшний день на этом месте установлена хоккейная коробка, которая находится в «ненормативном состоянии».

Как пояснила администрация, «у детей нет круглогодичной площадки, где можно тренироваться и проводить соревнования».

Бусаргин дополнил, что на ледовой арене нужно открыть секции по хоккею и фигурному катанию, посещение будет доступно для детей из ближайших школ.

По поручению главы региона, до конца года чиновники разработают проект, чтобы уже в следующем году началось строительство.

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