«Авито Работа»: в Саратове в полтора раза выросли предложения по зарплате

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В 1,5 раза выросли зарплатные предложения в Саратове. Такое же увеличение за год наблюдается в Омске и Оренбурге. Подсчеты аналитиков «Авито Работа» привели РИА Новости.

В вышеназванных городах средние зарплаты, которые предлагают по вакансиям, колеблются в диапазоне от 52 до 55 тысяч рублей. Возглавляет список лидеров, щедрых на предлагаемую заработную плату, Новосибирск. Здесь работодатели обещают потенциальному сотруднику до 63 тысяч рублей.

В Москве рост зарплатных предложений составил всего 16 процентов.