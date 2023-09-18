Фото: В Саратовской области с начала года диспансеризацию прошли 730 тысяч жителей

В Саратовской области при диспансеризации выявили почти 1500 случаев онкологии. Об этом сообщает Минздрав Саратовской области.

У всех желающих есть возможность пройти профилактическое обследование в 63 медицинских организациях во всех муниципальных районах. Диспансеризация позволяет своевременно выявить заболевания, которые приводят к инвалидности и преждевременной смертности.

За 8 месяцев текущего года в результате исследований выявили 1437 случаев злокачественных новообразований, 2447 случаев сахарного диабета и более 25 тысяч болезней системы кровообращения.

-Перечень обследований, которые гражданин может пройти в рамках диспансеризации, практически идентичен как для женщин, так и для мужчин. Данный список может меняться в зависимости от возраста пациента или, к примеру, вследствие перенесенных ранее заболеваний, - отметил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Пройти диспансеризацию можно в поликлинике по месту проживания. Профилактические мероприятия стали доступны благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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