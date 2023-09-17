Киносъемки сериала "Столыпин" захватили Саратов

Местные жители смогли наблюдать за процессом создания сцены покушения на государственного деятеля Петра Аркадьевича

В Саратове прошли съемки сериала "Столыпин". Местные жители смогли наблюдать за процессом создания сцены покушения на государственного деятеля Петра Аркадьевича.

В создании эпизода принимали активное участие саратовцы. Перед съемками проходил кастинг на роль массовки. Горжане участвовали в той части сюжета, когда рабочие в соответствующих исторической действительности костюмах во время выхода из здания (дом саратовских губернаторов) Столыпина и других представителей государственной власти обращались к ним с возмущением.

Один из актеров массовки Валерий Колашников поделился своими репликами: "Долой душегубов! Всю кровь из народа выпили! Даешь выходные дни".

Саратовец рассказал, что участвует в массовке не первый раз, а также отметил, что саратовская массовка всегда работает от души.

Со стороны наблюдателя от персонажей рабочих можно было слышать возмущенные возгласы, видеть поднятые вверх руки с кулаками, летящие документы. Столыпин же сохранял невозмутимость, твердость характера, пробираясь через толпу.

Наиболее это проявилось в момент нападения, когда один из толпы окликнул Столыпина и вытянул руку с оружием, а тот ответил ему: "Стреляй, ну!".

Сцена на фоне повседневной суеты привлекала внимание прохожих. Они останавливались, снимали на телефон и ожидали увидеть любимых знаменитостей. В особенности всем хотелось увидеть Александра Устюгова, который исполнил роль Петра Аркадьевича Столыпина.

Особое впечатление произвел момент покидания актеров места съемок. Казалось бы, второстепенное действие. Однако Вольская улица неожиданно изменилась, наполнилась другими событиями и людьми, перенеся прохожих в совершенно другую эпоху.

Съемки проходили на пересечении улиц Вольской и Мичурина. Режиссером сериала является Алексей Андрианов.