В Саратовской области станет на 5 тысяч гектаров леса больше

В конце сентября-2023 запланированы высадки лесов в Марксовском и Балашовском районах

В Саратовской области планомерно увеличиваются площади лесов. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Чиновник отметил, что в 2022 году высадили 2500 гектаров, в этом будет высажено 4000 гектаров. В следующем году регион намерен высадить порядка 5000 гектаров.

- Для воспроизводства лесов в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Экология» дополнительно закупаем 48 единиц техники и оборудования. В конце сентября запланированы высадки лесов в Марксовском и Балашовском районах. Стараемся обеспечить регион собственными саженцами. Их выращивают в питомнике в Новых Бурасах. Есть понимание, как дальше развивать техническую базу лесопитомника, - доложил глава региона.