Саратовский парламентарий проинформировал о наборе желающих в нагвардию

Депутат Саратовской облдумы Вячеслав Калинин проинформировал о создании в Росгвардии 116-ой бригады оперативного назначения.

- В зоне СВО есть девиз, его говорят парни, которые уходят на передовую. Он звучит кратко: «двести», «триста» или Победа! Давайте поможем приблизить нашу Победу, - обратился к землякам парламентарий.

Желающие стать настоящими защитниками Отечества в рядах Росгвардии могут подписать контракт на 1 год и больше.

По вопросам оформления контракта нужно обращаться по телефону и на электронную почту: +7 (495) 787-85-15, info@spravedlivo.ru

Необходимо указать следующие сведения о себе:

1. Фамилия, имя, отчество.

2. Регион (место рождения) и место постоянной регистрации.

3. Контактный телефон, электронную почту.