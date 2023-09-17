В Саратове решается вопрос о дальнейшей деятельности ООО «КВС»

Большинство горожан выступили за расторжение договора с КВС

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин организовал в своих социальных сетях опрос. Он касается дальнейшей судьбы ООО «КВС».

- Как вы считаете, стоит ли расторгать договор с КВС, исходя из ситуации, связанной с городским водообеспечением и нареканиями в ее адрес, - задал вопрос жителям Саратова.

Напомним, что в течение недели без холодной воды остались около 200 тысяч жителей Саратова.

По данным на 10.16 под постом сторонников Володина в телеграм-канале оставили порядка 150 комментариев. Большинство горожан выступили за расторжение договора с КВС. Некоторые считают, что целесообразнее перевести ООО в госсобственность.