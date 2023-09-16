фото: Архив КП. Святыня пробудет в Саратове с 28 по 30 сентября

В Саратов везут ковчег с мощами Георгия Победоносца. Об этом вчера, 15 сентября, сообщила Саратовская митрополия.

Вечером 28 сентября в Саратов из Троице-Сергиевой лавры прибудет ковчег с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца. Мощи будут находиться в Покровском соборе до 30 сентября включительно.

Запланированы несколько ритуалов:

28 сентября, 23:00 – литургия митрополита Саратовского и Вольского Игнатия;

29 сентября, 9:00 – литургия епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия;

29 сентября, 23:30 – литургия епископа Покровского и Новоузенского Фомы;

30 сентября, 9:00 – литургия епископа Балаковского и Николаевского Варфоломея.

Мощи святого возят по российским городам с мая.