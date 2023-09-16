В осеннем субботнике приняли участие 3,4 тысячи саратовцев

фото: пресс-служба мэрии Саратова

Сегодня, 16 сентября, жители Саратова вышли на первый субботник в сентябре, к которому присоединилась мэр Лада Мокроусова. Субботники провели во всех районах города. В них приняли участие 3,4 тысячи саратовцев.

- От всей души благодарю каждого, кто потрудился, чтобы на улицах города стало немного чище!» - пишет Лада Мокроусова в телеграм-канале.

фото: пресс-служба мэрии Саратова

По поручению главы города Лады Мокроусовой с 16 сентября объявлен старт месячника по благоустройству