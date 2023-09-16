74-летний пенсионер потерялся во время похода за грибами под Энгельсом

Под Энгельсом спасатели нашли пропавшего грибника. Об этом сообщает пресс-служба регионального Облспаса.

В Энгельсском районе Саратовской области вчера, 15 сентября, пропал мужчина. В ходе похода за грибами на урочище Комарова Грива 74-летний пенсионер отделился от родственников и пропал.

- К месту были незамедлительно направлены спасательные подразделения из Энгельса и Саратова, а также кинологический расчет. По прибытии на место в ходе ночного поиска спасатели обнаружили дедушку, который упал в воду и не мог встать. Спасатели оказали первую помощь и эвакуировали мужчину с урочища, после передали родственникам, - прокомментировал начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.