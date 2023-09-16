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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:30

В Саратове пропал 39-летний Сергей Терентьев

Саратовский фотограф и музыкант, известный под псевдонимом Тихий Куст, ушел из дома 9 сентября
Евгений Бадиков
фото: Лиза Алерт. Сергей Терентьев пропал 9 сентября

фото: Лиза Алерт. Сергей Терентьев пропал 9 сентября

В Саратове пропал 39-летний Сергей Терентьев. Об этом сообщают волонтеры "Лиза Алерт" в социальных сетях.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали, что 9 сентября 39-летний саратовец Сергей Терентьев вышел из дома и не вернулся. Мужчина был одет в джинсовую серую куртку, футболку, синие джинсы и черные кроссовки. Рост мужчины 180 см, волосы русые, на лице - густая борода.

- Сергей с субботы не появлялся дома, с собой у него нет телефона, - сообщила мама пропавшего фотографа в его социальных сетях. Мужчина известен в Саратове под псевдонимом Тихий Куст как фотограф и музыкант.

Если вам известно нахождение Сергея Терентьева, просим сообщить об этом по номеру 112.