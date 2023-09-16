Под Саратовом «Ларгус» влетел в столб: трое погибли, четверо в больнице

Трое погибло, четыре пострадавших в больнице - жуткие последствия аварии на окраине Ершова

Авария в Ершове унесла жизни трех человек. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 16 сентября, в Ершове произошло ДТП. В 04:48 53-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. Трое пассажиров скончались на месте - 21-летняя девушка, мужчина 29 лет и 59-летняя женщина.

Еще четверо человек госпитализированы с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.