фото: Один пассажир был в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.

ДТП с маршруткой в Саратове: комментарий Олега Костина. Комментарий размещен в телеграм-канале главы областного минздрава.

По поручению Губернатора информирую вас о пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом на улице Международной.

По словам министра здравоохранения Саратовской области пострадали восемь человек, семеро из них были доставлены в лечебные учреждения города. Четыре пациента в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в профильные отделения больницы.

Один пассажир был в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.

Двое пострадавших после проведения диагностических мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир отказался от госпитализации на месте.