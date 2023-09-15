фото: Один пассажир был в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.
ДТП с маршруткой в Саратове: комментарий Олега Костина. Комментарий размещен в телеграм-канале главы областного минздрава.
По поручению Губернатора информирую вас о пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом на улице Международной.
По словам министра здравоохранения Саратовской области пострадали восемь человек, семеро из них были доставлены в лечебные учреждения города. Четыре пациента в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в профильные отделения больницы.
Один пассажир был в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.
Двое пострадавших после проведения диагностических мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир отказался от госпитализации на месте.