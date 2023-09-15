Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 сентября 2023 17:28

ДТП с маршруткой в Саратове: комментарий Олега Костина

Глава регионального минздрава поделился информацией о пострадавших в ДТП
Евгений Бадиков
фото: Один пассажир был в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.

фото: Один пассажир был в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.

ДТП с маршруткой в Саратове: комментарий Олега Костина. Комментарий размещен в телеграм-канале главы областного минздрава.

По поручению Губернатора информирую вас о пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом на улице Международной.

По словам министра здравоохранения Саратовской области пострадали восемь человек, семеро из них были доставлены в лечебные учреждения города. Четыре пациента в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в профильные отделения больницы.

Один пассажир был в тяжелом состоянии направлен в реанимацию.

Двое пострадавших после проведения диагностических мероприятий и оказания необходимой медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир отказался от госпитализации на месте.