По словам специалистов, физические лица разместили 387,7 млрд рублей на вкладах и счетах

Жители Саратовской области хранят в банках почти 400 миллионов рублей. Об этом сообщили сегодня, 15 сентября, в пресс-службе регионального отделения Волго-Вятского ГУ Банка России.

По словам специалистов, физические лица разместили 387,7 млрд рублей на вкладах и счетах. Данная сумма увеличилась на 16,4% в сравнении с аналогичной датой прошлого года. В банке уточнили, что в рублях хранилось 96% от этого объема денежных средств.

Отметим, что объем всех средств, которые привлечены банками региона на 1 июля этого года, достиг 551,3 млрд рублей. За год прирост таких финансов составил 23,5%.

В Центробанке объяснили прирост средств доверием граждан к этому инструменту сбережений. Кроме того, организации, действующие в нашей области, на 1 июля держали на депозитах и счетах в банках 129,1 млрд рублей, а индивидуальные предприниматели – 21,3 млрд рублей.