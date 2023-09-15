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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 15:45

В Саратове маршрутка врезалась в дерево - восемь пострадавших

В Ленинском районе города автобус маршрута №46 врезался в дерево
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратове маршрутка врезалась в дерево - восемь пострадавших. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 15 сентября, в Ленинском районе Саратова произошло ДТП. Примерно в 17:55 напротив дома №107 по проспекту 50 лет Октября водитель маршрутки "Газель" слетел с проезжей части и врезался в дерево.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в результате столкновения автобуса маршрута №46а пострадали восемь человек, семь из которых госпитализировали.

По поручению губернатора Романа Бусаргина на место был направлен начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин. Минздраву поручено организовать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.