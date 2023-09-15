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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:50

Семнадцать саратовских троллейбусов «Адмирал» будут ездить в Брянске

Завод из Саратовской области поставил 17 троллейбусов в Брянск.
Евгений Бадиков
Фото: Минпром Саратовской области

Фото: Минпром Саратовской области

Семнадцать саратовских троллейбусов «Адмирал» будут ездить в Брянске. Об этом сообщает министерство промышленности и энергетики области.

ПК «Транспортные системы» выполнила контракт на производство и поставку 17 троллейбусов «Адмирал» в Брянск. Машины собраны на площадке предприятия в Саратовской области. Поставка организована при поддержке Минтранса России в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Низкопольные троллейбусы «Адмирал» производят на Энгельсском заводе электрического транспорта. Адаптированная под российские условия эксплуатации тяговая батарея позволяет машине преодолевать на автономном ходу до 20 км.