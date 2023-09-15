Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Саратове ищут высокого бородатого мужчину. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Сергей Терентьев ушел из дома 9 сентября и не вернулся. Особые приметы: рост - 180 сантиметров, среднего телосложения, светло-русые волосы, серые глаза и борода.
На момент пропажи мужчина был одет в темно-серую джинсовую куртку с рисунком на спине, темно-синие джинсы, светлую футболку и черные тканевые кроссовки без шнурков.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея, просьба звонить по телефону: 8-800-700-54-52.
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