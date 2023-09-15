фото: пресс-служба мэрии Саратова

Новый мост в поселке Жасминный откроют в ноябре. Об этом стало известно из телеграм-канала мэра Саратова Лады Мокроусовой.

По результатам проверки темпа работ глава города заявила, что на сегодняшний деньзавершен монтаж 70-ти пролетных балок, полностью возведена насыпь одного из подходов. На втором подходе ведется монтаж водопропускной трубы. Подрядчик выполнил вынос коммуникаций.

фото: пресс-служба мэрии Саратова

— В настоящее время осуществляется бетонирование, гидроизоляция, монтаж закладных деталей под барьерное ограждение и акустические экраны, и другие виды работ. На объекте задействованы 72 специалиста и 28 единиц техники. Подрядчик набрал высокий темп. Надеюсь, что с учетом скорректированного графика в ноябре движение по путепроводу будет открыто, — высказалась Мокроусова.

Из-за переезда на ул.Песчано-Уметской автомобилисты в поселке Жасминный в Ленинском районе Саратова стоят в многочасовых пробках. С этой проблемой они обратились к Вячеславу Володину, который помог решить вопрос со строительством объекта.