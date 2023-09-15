Фото: Архив КП

Три дня саратовские полицейские будут ловить пьяных водителей. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает городская Госавтоинспекция.

Полицейские выйдут на поиски водителей-нарушителей с 15 по 17 сентября. Как напомнили инспекторы, езда в состоянии алкогольного опьянения или отказ от прохождения медицинской экспертизы грозит штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением прав на срок до двух лет. Если же водитель нарушит правила и попадется полиции нетрезвым во второй раз – на него заведут уголовное дело. За такое преступление предусмотрено до двух лет колонии.

Всех, кто заметит пьяных шоферов, просьба сообщать по номеру 02 или же 102 с мобильного телефона.

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